近くに住む祖母をハンマーのようなもので殴るなどして殺害したとして、兵庫県警は６日、同県福崎町大貫、会社員尾上輝斗容疑者（２６）を殺人容疑で逮捕した。尾上容疑者は「祖母に金を借りていたが返せなかった」などと供述し、容疑を認めているという。発表では、尾上容疑者は４日午後７時４５分頃から同９時頃、祖母の英子さん（７６）の自宅で、英子さんの後頭部をハンマーのようなもので殴った後、首を絞めて殺害した疑い