秋篠宮家の悠仁さまは6日、成年を迎えたことを示す「成年式」に臨まれています。宮内庁から中継です。40年ぶりとなる男性皇族の成年式。中心的な儀式である「加冠の儀」は厳かな雰囲気の中で行われました。悠仁さまは6日午前9時前、秋篠宮邸で天皇陛下から贈られた成年用の冠を勅使から受け取る「冠を賜うの儀」に臨まれました。その後、秋篠宮ご夫妻、姉の佳子さまに見守られる中、皇居に向け出発されました。悠仁さまは午前10時