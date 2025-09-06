【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の山田裕貴が5日、TBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。妻で女優の西野七瀬との日常のやりとりについて明かした。【写真】山田裕貴＆松本潤「どうする家康」初日オフショット◆嵐・松本潤、山田裕貴は「本当は根暗」元々「基本すごいネガティブな人間だったんで、いや、ダメだ、こんなんじゃダメだって自分を責めてしまうタイプ」だという山田。現在は「なんとかなる」と考えられる