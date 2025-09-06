長野県佐久市にある佐久長聖高校で、2025年1月に女子バスケットボール部の顧問を務める教師が、遠征先で部員10人をバスに乗せず、約7キロを歩かせていたことが報じられ、問題になっている。学校側は顧問の教師を厳重注意処分にしたうえ、部員たちの保護者に説明、謝罪をし「一定の理解を得られた」としているが、この行動に法的な問題はないのだろうか。弁護士に聞いた。学校側は保護者に謝罪＆教員を厳重注意処分9月4日にJ-CASTニ