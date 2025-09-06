ドラマに映画にと、令和で活躍が目覚ましい俳優の本田響矢さん。今年4月期のドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）では、ヒロインの夫で帝国海軍の中尉・江端瀧昌役を好演し、放送終了後にはSNSで「瀧昌さまロス」という声も数多く寄せられました。そんな本田さんは、音楽劇『エノケン』で7年ぶりに舞台に出演します。『めおと日和』と同じく昭和を描いた作品であることから、「2025年は、半年以上、僕は昭和に生