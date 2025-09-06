◆米大リーグカージナルス２―８ジャイアンツ（５日・米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースと７試合残しているジャイアンツが５日（日本時間６日）、敵地のカージナルス戦に８―２で快勝し５連勝。８月２３日ブルワーズ戦から１２試合で１１勝１敗の快進撃で、借金７から貯金３までに戻した。１回にディバース３１号、アダメズ２７号の連続アーチで先制。８月１７日から１８試合連続アーチとなったが、