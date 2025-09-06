◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）午前に女子フリーに向けた公式練習が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位の坂本花織（シスメックス）らが最終調整した。本番衣装で臨んだ坂本は、フリープログラム「愛の讃歌」の曲をかけ、冒頭からダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップと着氷。その後ジャンプでわずかなミスがあったものの順調な調整を