■これまでのあらすじ物心ついた頃から家族との関係に悩まされてきたありさは、そのせいで幼なじみのののかにトラウマを負わせてしまう。社会人になり別々の道を進むふたりだったが、ありさは売れない芸人で無職の彼氏と暮らしていた。そんな中、久しぶりに仕事が入った彼氏がありさにごちそうすると言い出して…。しかし当日、会計の時に姿を消しののかに捕まった彼氏が「ありさ払って」とヘラヘラ。堪忍袋の緒が切れたありさは暴