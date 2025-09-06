イメージ（写真：hanako2 / PIXTA）今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は白河に出された松平定信についてご紹介します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。聡明の誉れ高い定信を田安は手放したくなかった安永4年（1775）の春、後に江戸幕府の老中となる松平定信17歳の時、定信の養父で陸奥白河藩主・松平定邦が花見の席で、