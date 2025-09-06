お散歩が楽しみなシーズー【写真を見る】それは無理かも…キュートなシーズーが選んだ「お散歩のお供」アイテム「お散歩に持って行く！」とばかりに、お気に入りのアイテムを口にくわえたシーズー・たぬきちちゃん。ところが、そのアイテムがあまりにも意外すぎて「さすがにお散歩には無理でしょ！」とX（旧Twitter）で注目を集めました。投稿は、4.5万件を超える「いいね」が寄せられています。いったい、たぬきちちゃんは何をお