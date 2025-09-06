「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）2位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）3位JBL Flip 6 ホワイトJBLFLIP6WHT（ハーマンインターナショナル）4位ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラックSRS-ULT10(B)（ソニー）5位ワイヤレスポータブルスピーカ