高卒で海を渡って１年半。DF小杉啓太はスウェーデン１部のユールゴーデンで絶対的な主力となり、瞬く間に評価を高め、５大リーグのクラブから熱視線を注がれるまでになった。湘南U-18に所属していた時から将来を嘱望され、2023年秋にはU-17ワールドカップにキャプテンとして出場。チームのベスト16入りに貢献し、攻撃的左SBとして世代トップクラスの輝きを放った。期待値が高い一方で、いきなり海外で戦うのはハードルが高い