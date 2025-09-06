東海旅客鉄道株式会社は、第8回を迎える奈良の観光キャンペーン「いざいざ奈良」の一環として、鈴木亮平さんが出演する新CM、「法隆寺編」を2025年9月1日から放送開始。日本で初めて世界遺産に登録された「法隆寺」を舞台に、大人になった今だからこそわかる、法隆寺の奥深い魅力に出合う旅を届けている。【写真】世界遺産検定1級を持つ俳優・鈴木亮平さんが、日本で初めて世界遺産に登録された法隆寺を訪れるキャ