ドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番投手兼ＤＨ」で先発出場した。この日は右腕タイラー・グラスノー投手が先発する予定だったが、背中の張りを訴えたため、登板を回避することが当日決定。これを受けて、大谷が急きょマウンドに上がることになった。デーブ・ロバーツ監督が試合前、緊急登板に至った経緯などを明かした。 ■指揮官「やる気十分だ