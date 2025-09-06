災害発生から48時間以内の急性期に活動するDMATと呼ばれる災害派遣医療チームが、大規模な地震が発生した想定で室蘭市などで訓練を実施しました。DMATとは医師や看護師などで構成される災害派遣医療チームで、発生から48時間以内に救急医療を実施するための専門的な訓練を受けています。きょう（２０２５年９月６日）は道内で最大震度6弱の地震が発生した想定で室蘭市の病院などで訓練が実施されています。災害の拠点