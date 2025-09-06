６日未明、江田島市の港で高齢の男がタクシーの運転手を殴って運賃を支払わず逃走しました。■空撮リポート「江田島三高港旅客ターミナルの 上空です。現在は警察官4人の姿が見られます」強盗事件が起きたのは江田島市沖美町三吉の三高港旅客ターミナルです。警察によると６日午前0時半ごろ、広島市内からタクシーに乗った男が旅客ターミナルに到着した際、タクシー運転手の顔面を殴り