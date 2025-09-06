中国のレアアース（希土類）など重要鉱物に対する締め付けか、それとも米国主導の先端半導体の支配のどちらがより長く続くかが今後数年間の米中関係を形作る要因になる、とロイター通信が報じた。同時に両国とも決め手に欠け、貿易摩擦の「遮断器」として機能している、との見方を示した。ロイター通信は世界の二大経済大国の関係について、「現在、不安定なこう着状態にある」と報道。両国は8月、互いの輸入品に3桁の関税をかける