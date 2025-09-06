Image: Samsung 噂・期待どおりSamsungが、タブレット新モデルを発表。Androidタブレット派にはうれしいニュース。11インチのGalaxy Tab S11と、14.6インチの高位機種Galaxy Tab S11 Ultraです。2モデルの違いは？ Image: Samsung 圧倒的にわかりやすいのは、まず画面サイズ。11インチと14.6インチです。次に