バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」登場キャラクターの完成品フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース "LIMITED EDITION" モンキー・D・ルフィ "ギア2"」を2026年2月に発売する。それに先だち、25年9月5日からバンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」で予約受付を開始した。誰よりも強くなろうとした決意の姿同作に