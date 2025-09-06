9月3日、大麻を含む植物片0.4gを所持していたとして、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者と、同居していた20代女性が麻薬取締法違反容疑で逮捕された。捜査関係者によると、清水容疑者は20歳ごろ、米国で大麻を使用してからというもの、帰国後も月に数回程度、常習的に使用していたという。「2012年に芸能界入りして以降、清水容疑者は2016年の映画『ちはやふる』、2024年のドラマ『Eye Love You』（TBS系）、同年の日曜劇場『海に