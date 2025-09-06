秋季高校野球群馬県大会は6日、開幕した。上位2校が来春選抜の重要な選考資料となる関東大会（10月18日開幕、山梨）に出場する。4季連続甲子園出場中の健大高崎（群馬）は外野手・石田雄星主将（2年）の下、新たなスタートを切った。24年選抜で甲子園初優勝に導いた左腕・佐藤龍月（3年）、右腕・石垣元気（3年）ら黄金メンバーが抜けた新チームをどうけん引していくのか、新主将に話を聞いた。（アマチュア野球担当キャップ・