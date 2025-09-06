5日、熊本県南関町の九州自動車道で水素を積んだトラックが炎上する火事があり、約11時間、現場が通行止めになりました。警察と消防によりますと5日午前9時半頃、南関町小原の九州道下り線で、トラックが横転し炎上。30代の男性運転手が頭にけがをしました。トラックには高圧ガスの水素が積まれていたため、消火に時間がかかり、南関～菊水間の上下線が長時間、通行止めになりました。 下り線では事故現場付近を先頭に脱