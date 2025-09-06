女優高島礼子（61）大島優子（36）らが所属する太田プロダクションのショートドラマユニット「星の四谷三丁目シアター」が制作する新ドラマ「ショードラpresents制作部の水島さん」がABCテレビで、9月14日深夜0時25分より放送されることが6日、分かった。ABCテレビが発表した。同作はドラマ制作現場“あるある”と、現場で働くスタッフの悲哀をコメディータッチで描く。「星の四谷三丁目シアター」は25年4月、「待ってください」で