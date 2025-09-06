【ミスタードーナツ】にいよいよ秋の季節が到来！ 可愛いフォルムのさつまいもド & くりドが去年に続いて今年も登場しています。秋らしい味覚を味わいつつ、目でも楽しめるのが魅力。和の素材を合わせたドーナツを満喫しながら、ほっこりとしたおやつタイムを過ごしませんか？ 今回は食べ比べにもぴったりな「最新ドーナツ」をお届けします。 生地の半分にフィリングが乗った「さつまいもド しっとり