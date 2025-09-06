ホンダは4日、新型「プレリュード」を発表し、5日に発売した。ホンダ独自のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載するなど、最先端のスポーツカーとして生まれ変わっている。【こちらも】日産、軽ハイトワゴン「ルークス」の新型を初公開室内空間や安全装備を充実プレリュードは1978年に初代が登場し、2001年まで生産されていた。当時は2ドアノッチバックのスポーツカーだったが、今回は3ドアファストバックとして復活してい