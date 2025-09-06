福岡県行橋市で6日、「車が自分に向けて突っ込んできた」と警察に通報があり、自称会社役員の男が酒気帯び運転をした疑いで逮捕されました。警察によりますと行橋市中央で6日午前0時45分ごろ「車が自分に向けて突っ込んできた」と男性から110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけると事故は発生していませんでしたが、現場に通報のあった乗用車がいました。車の運転席にいた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基