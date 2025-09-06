山形県内の最新のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は「180.4円」で3週連続の値下がりとなりました。資源エネルギー庁が公表した9月1日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル当たり180.4円で、前の週より0.5円値下がりしました。値下がりは3週連続です。一方、全国平均（174.1円）より6.3円高く、全国で4番目の高値となっています。ハイオクは191.3円と前の週より0.5円安くな