9月14日に山形市で開かれる「日本一の芋煮会フェスティバル」を前に、サトイモの収穫作業が6日、山形市で行われました。ことしは猛暑の影響で収穫量が例年の半分ほどになっているということです。山形市落合町の畑で行われた6日の収穫作業には、実行委員会のメンバーやボランティアなどおよそ300人が参加しました。広さ40アールの畑ではやわらかくねっとりとした食感が特徴のサトイモ、「土垂」がおよそ8000株育てられ