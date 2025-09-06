本州を横断した台風１５号の影響で突風による被害を受けた静岡県では一夜明けた６日、住民らががれきなどの片付けに追われた。静岡地方気象台は同日午前、職員を派遣し、現地調査を始めた。同気象台によると、５日は同県牧之原、掛川両市と吉田町などで突風が発生。牧之原市では５日午後８時現在で２３人が重軽傷を負い、住宅４３棟が全半壊する被害が確認された。自宅の屋根瓦が飛んだという同市の農業の男性（６９）は「雨が