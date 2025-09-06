きょうの県内はよく晴れました。午前中から気温が上がり、最高気温が30度に迫るところもあり残暑厳しい1日となる見込みです。高気圧に覆われたきょうの県内は、午前中からさわやかな青空が広がりました。午前11時までの最高気温は、富山市で29.4度、氷見市で29度ちょうどなど、30度に迫る観測地点も出ています。富山市の富岩運河環水公園では、犬の散歩をする人や日傘をさして歩く人の姿が見られました。きょう日中の最高気温は富