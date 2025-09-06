週明けに行われる“総裁選前倒し”の意思確認を前に賛成派と反対派の駆け引きが続いています。石破内閣の閣僚から初めて実施を求める声が上がりました。一方、石破総理は「新たな経済対策を今年秋に策定する」と表明するなど続投に意欲を見せています。【写真を見る】続投に意欲を見せる石破総理石破総理の進退は？ “総裁選の前倒し”どうなる?日米の関税交渉で一定の目処がついた形の石破総理。関税交渉や物価高対策などに