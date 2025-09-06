東京空港交通は、個人向けの電話予約受付を9月29日をもって終了する。ウェブサイトの利用拡大と電話予約件数の減少を踏まえ、業務効率化の一環として終了を決めた。電話での予約受付は9月30日乗車分までとなる。今後はウェブサイトもしくは旅行会社で予約を受け付ける。案内センターでは引き続き、乗車に関する問い合わせを受け付ける。