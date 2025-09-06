日本航空（JAL）は、国際線で「手荷物優先受け取り有料サービス」を9月4日搭乗分から開始した。受託手荷物に優先タグを添付し、ビジネスクラス利用者と同じ順番で優先的に荷物を受け取ることができる。JALが発券したJAL運航便のエコノミークラスとプレミアムエコノミークラス利用者を対象に販売する。他社運航便との乗継便がある場合、国内線到着時、便名が8,000番台の運航便、団体旅行運賃などの一部運賃は対象外となる。価格は1