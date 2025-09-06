スコットがサヨナラ弾を浴びてドジャースは4連敗を喫した(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月5日、敵地でのオリオールズ戦に1−2で敗れた。9回二死からタナー・スコットがサミュエル・バサロに158キロの直球を捉えられ、サヨナラ本塁打を浴びた。チームは4連敗となった。【動画】緊急登板の大谷翔平オリオールズ打線相手に三振を奪うシーンスコットの投球について地元紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者は自