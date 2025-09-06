◆米大リーグオリオールズ２ｘ―１ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・オリオールズ戦に「１番投手兼ＤＨ」で先発出場。投手としては３回２／３を３安打無失点５奪三振。メジャー移籍後の最速（１０１・７マイル）に迫る１０１・５マイル（約１６３・３キロ）を計測するなど“緊急登板”を感じさせない７０球だった。試合は９