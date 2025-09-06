坂井瑠星騎手が９月６日の阪神２Ｒ・２歳未勝利をバドリナート（牡、栗東・松永幹夫厩舎、父コントレイル）で制し、ＪＲＡ通算６００勝を達成した。ウィナーズサークルでセレモニーが行われ、松山弘平騎手がプレゼンターを務めた。坂井騎手は「せっかくなら（今日）最初のレースで決めたいと思っていました。たくさんの有力馬に乗せていただいて、もっと勝たないといけないんですけど、頑張ってくれた馬と依頼してくださった関