トヨタのアルファードは高級ミニバンの代表格であり、ファミリー層にも根強い人気があります。しかしその分価格も高く、購入には慎重な判断が求められます。例えば、年収500万円の家庭で、車両価格860万円のトヨタ・アルファードを購入するのは現実的なのでしょうか。 本記事では、年収に対するローンの返済負担や維持費の目安、実際の購入例をもとに、「買えるのか？」「無理がないか？」を解説して