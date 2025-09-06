【モデルプレス＝2025/09/06】超特急のカイ（小笠原海）、シューヤ（志村秀哉）、マサヒロ（森次政裕）が9月5日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。8月15日〜17日に開催された若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」について語った。【写真】イケメン集団全9グループ61人豪華