意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【山口県の方言】「えずい」の意味は？「えずい」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「本当にえずい子じゃ」というように使います。いったい、「えずい」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「頭がいい」でした！「えずい」は、山口県の方言で「頭がいい、ずるが