4年連続地区優勝、ワールドシリーズ連覇を狙う大谷翔平（31）のドジャースが足踏みである。【もっと読む】ドジャース大谷翔平 本塁打王争いでシュワーバーより“3倍不利”な数字日本時間5日、ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツにまさかの3連敗で、地区優勝へのマジックが消滅。ライバルのパドレスが2ゲーム差で2位につけ、長年の宿敵である3位ジャイアンツが7ゲーム差に接近。ジ軍とは直接対決7試合を残しており、今後の展開