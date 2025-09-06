中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月6日】中国商務部は5日、欧州連合（EU）産の特定の豚肉とその副産物に対し、10日から暫定的な反ダンピング措置を発動すると発表した。商務部は調査でダンピングを確認したとし、国内の関連業界に実質的な損害を与えていると述べている。