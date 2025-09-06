【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日、国防総省の呼称として「戦争省」を使えるとする大統領令に署名した。正式な名称変更に向け、政権は必要な立法措置を進める構えだ。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、「我々は世界最強の軍隊を持っている。匹敵する国は他にない」と強調した。同席したヘグセス国防長官は「我々は防衛だけでなく攻撃にも回る」と述べ、政権が掲げる「力による平和」の実現に向け、戦