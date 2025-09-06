台風15号の影響で浸水被害を受けた愛知・岡崎市の住宅では、片付け作業に追われていました。台風15号の影響で岡崎市では5日、最も激しい時間帯で、1時間に37.5ミリの雨がふり、道路が冠水するなどの被害が出ました。一夜明けた6日、床上浸水の被害を受けた住宅では、朝からぬれた家財道具を運び出すなど、後片付けに追われていました。「今回はふすままで全部（替える）、畳も替える。全部浮いた、畳が浮いたから」岡崎市によりま