台風15号の影響で発生した竜巻とみられる突風により、建物に被害が出た静岡県牧之原市では、住民らによる復旧作業が行われています。静岡県内は5日、台風15号の影響で大気が不安定な状態となり、牧之原市や吉田町などで竜巻とみられる突風が発生しました。このうち、牧之原市では、建物の損傷が227棟、ケガ人が23人確認されているほか、現在も9510戸で停電が続き、復旧のめどはたっていません。被害から一夜明けた6日、突風による