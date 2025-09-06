マーケターの森岡毅氏が、7日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：15）に出演する。【場面カット】満を持して再登場…「ジャングリア沖縄」仕掛け人の森岡毅氏林修が”時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」。今回は、4年前に「初耳学」で反響があった森岡氏が再登場する。4年前の初出演時に構想を語っていたテーマパーク「ジャングリア沖縄」が、今年7月に開業。総事業費700億円にも