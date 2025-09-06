「オリオールズ２−１ドジャース」（５日、ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手はサヨナラ負けをベンチで見届けた。延長十回先頭の打席に備えていたが、右中間へ飛び込んだ打球の行方を見つめると、表情を変えずに目の前のヘルメットを手に取った。１−１で迎えた九回、スコットが簡単に２死を奪った。大谷はベンチで防具をつけ、バットを手に十回表の打席へ準備を進めていた。だが２死からスコットが痛恨のサヨナラ被弾