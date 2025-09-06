All Aboutでは、読者のリアルな投資体験や疑問を取り上げ、専門家が分かりやすくアドバイスを行うコーナーをお届けしています。実際の投資家が資産形成にどのように取り組んでいるのかを紹介し、その考え方や悩みを専門家の視点でひも解いていきます。あなたの投資に、新しいヒントを見つけてみませんか？今回ご紹介するのは、埼玉県在住の会社員「ペンネさん」（40歳）。老後資金の準備を目的に投資を始めて半年ほど。年金と合わ