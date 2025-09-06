先発予定だったグラスノーが背中の張りを張りを訴え急遽大谷が登板【MLB】オリオールズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたオリオールズ戦に先発し、3回2/3を3安打無失点で降板した。オリオールズのトニー・マンソリーノ監督代行は「あそこにいたのはユニコーンだ。復帰してからの彼の投球を注視していたというわけではないが、球自体の質は手術の後に