J1アビスパ福岡のDF志知孝明（31）が8月31日の柏戦で約2カ月ぶりに実戦復帰した。6月28日の神戸戦で試合序盤に左肩付近を痛めて途中交代。以降は別メニュー調整が続いていたが、リーグ戦も大詰めを迎え、頼りになるレフティーが帰ってきた。久々の試合でも、正確無比な左足は健在だった。柏戦では1―2の後半40分にピッチに送り出されると、次々と決定機を演出した。「やることはシンプルだったので、迷いなくやれた」追加