秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）が成年を迎えられたことを示す「成年式」が６日、始まった。成年式は１９８５年１１月の秋篠宮さま以来、４０年ぶり。悠仁さまは皇居・宮殿で、中心儀式の「加冠の儀」に臨み、秋篠宮ご夫妻に「成年皇族としての自覚を持ち、そのつとめを果たしてまいりたい」と述べられた。宮内庁によると、成年式は男性皇族のみ行われる皇室の重要儀式で、奈良時代から約１３００年の歴史がある。一連の儀式